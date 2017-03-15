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У Мінську завершилося засідання контактної групи

У Мінську завершилося засідання контактної групи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Мінську завершилася зустріч Тристоронньої контактної групи. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.

“На завершення сьогоднішньої роботи в Мінську. Україна чітко зафіксувала: указ президента РФ про визнання на території Росії документів, виданих нелегітимними владою ОРДЛО; рейдерське захоплення державної і приватної власності на непідконтрольною Україні частини Донбасу і квазіуказ т. н. "ДНР" про псевдо кордон однозначно сприймаються світовою спільнотою і Україною як порушення Мінських домовленостей і веде до їх зриву”, — написала Д.Оліфер.

Як повідомляв УНН, контактна група востаннє проводила засідання в Мінську 1 березня.

Сторони домовилися не атакувати Донецьку фільтрувальну станцію.

Україна в Мінську вимагала допуску Червоного Хреста до тюрем на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

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