В Минске завершилось заседание контактной группы

"В завершение сегодняшней работы в Минске. Украина четко зафиксировала: указ Президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. "ДНР" о псевдо границе однозначно воспринимаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведут к их срыву", - написала Д.Олифер.

Как сообщал УНН, контактная группа в последний раз проводила заседание в Минске 1 марта.

Стороны договорились не атаковать Донецкую фильтровальную станцию.

Украина в Минске требовала допуск Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях.