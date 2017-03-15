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В Минске завершилось заседание контактной группы

В Минске завершилось заседание контактной группы

Киев • УНН

 • 11758 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Минске завершилась встреча Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

"В завершение сегодняшней работы в Минске. Украина четко зафиксировала: указ Президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. "ДНР" о псевдо границе однозначно воспринимаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведут к их срыву", - написала Д.Олифер.

Как сообщал УНН, контактная группа в последний раз проводила заседание в Минске 1 марта.

Стороны договорились не атаковать Донецкую фильтровальную станцию.

Украина в Минске требовала допуск Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях.

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