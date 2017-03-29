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Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске

Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске

Киев • УНН

 • 9786 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Напомним, контактная группа в последний раз проводила заседание в Минске 15 марта .

Как сообщал УНН, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Россия тормозит работу всех подгрупп в Минске.

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