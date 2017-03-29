В Минске договорились о продлении работы КПВВ на Пасхальные праздники

"Накануне пасхальных праздников Трёхсторонняя контактная группа поприветствовала решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы", - отметила она.

Как сообщал УНН, 29 марта заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.