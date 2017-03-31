Міненерговугілля рекомендувало підвищити ціну на вугілля до 2 тис.грн за 1 тонну

Сьогодні Міністерство енергетики та вугільної промисловості провело нарада під головуванням Міністра Ігоря Насалика щодо ціни на вугілля.

Зазначають, що міністр поінформував про стан справ на ринку енергетичного вугілля та зазначив, що видатки державного бюджету на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції не покивають витрати вугледобувних підприємств.

“За таких умов необхідно встановити ціну на вугільну продукцію, яка дозволить частково збалансувати фінансовий стан підприємств вугільної галузі, забезпечить можливості для виплати заробітної плати гірникам та створить умови для сталого функціонування ПЕК,” — повідомили у прес-службі.

Згідно з результатів обговорення Міненерговугілля запропонувало встановити індикативну ціну 1 тонни готової товарної вугільної продукції на рівні 2 тис. грн з урахуванням базових показників якості.

Як повідомляв УНН, Україна у лютому 2017 року скоротила видобуток нафти сирої на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 119 тис. тонн.