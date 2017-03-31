Минэнергоугля рекомендовало повысить цену на уголь до 2 тыс за 1 тонну
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Минэнергоугля предложило установить индикативную цену 1 тонны готовой товарной угольной продукции на уровне на уровне 2 тысяч гривен. Соответствующее решение было принято на совещании под председательством министра Игоря Насалика, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сегодня Министерство энергетики и угольной промышленности провело совещание под председательством Министра Игоря Насалика по цене на уголь.
Отмечают, что министр проинформировал о состоянии дел на рынке энергетического угля и отметил, что расходы государственного бюджета на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции не покивают расходы угледобывающих предприятий.
"При таких условиях необходимо установить цену на угольную продукцию, которая позволит частично сбалансировать финансовое состояние предприятий угольной отрасли, обеспечит возможности для выплаты заработной платы горнякам и создаст условия для устойчивого функционирования ТЭК", - сообщили в пресс-службе.
Согласно результатам обсуждения Минэнергоугля предложило установить индикативную цену 1 тонны готовой товарной угольной продукции на уровне 2 тыс. Грн с учетом базовых показателей качества.
Как сообщал УНН, Украина в феврале 2017 сократила добычу нефти сырой на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 119 тыс. Тонн.