Україна скоротила видобуток нафти та вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна у лютому 2017 року скоротила видобуток нафти сирої на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 119 тис. тонн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Водночас, у порівнянні із січнем цього року, виробництво нафти впало на 9,2%.
Також, у лютому цього року спостерігалося скорочення виробництва вугілля кам'яного – на 24,4% до 4,6 млн тонн.
У порівнянні із січнем цього року виробництво вугілля скоротилося 25,1%.
Нагадаємо, Україна за рік скоротила споживання нафти на 70,5%.