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Україна скоротила видобуток нафти та вугілля

Україна скоротила видобуток нафти та вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна у лютому 2017 року скоротила видобуток нафти сирої на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 119 тис. тонн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Водночас, у порівнянні із січнем цього року, виробництво нафти впало на 9,2%.

Також, у лютому цього року спостерігалося скорочення виробництва вугілля кам'яного – на 24,4% до 4,6 млн тонн.

У порівнянні із січнем цього року виробництво вугілля скоротилося 25,1%.

Нагадаємо, Україна за рік скоротила споживання нафти на 70,5%.

 

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