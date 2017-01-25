Україна за рік скоротила споживання нафти на 70,5%

За даними Держстатистики, споживання сирої нафти, включаючи газовий конденсат, зменшилося у грудні 2016 року в порівнянні з груднем 2015 року на 70,5% — до 17,3 тис. тонн. Також, за вказаний період скоротилося споживання моторного бензину (без урахування обсягів продажу населенню через АЗС) — на 7% до 42,9 тис. тонн.

Водночас, за вказаний період, споживання кам’яного вугілля збільшилося на 12,5% — до 5,043 млн тонн, споживання природного газу зросло на 19,1% — до 4,968 млрд куб. м, споживання газойлі (паливо дизельне) (без урахування обсягів продажу населенню через АЗС) зросло на 5,3% до 257,2 тис. тонн.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони проведення АТО, за даними вибіркового обстеження та можуть бути уточнені.

Нагадаємо, запаси нафти сирої, включаючи газовий конденсат, в Україні за рік скоротилися на 10,7% — до 102,2 тис. тонн.