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Актуальное
Украина за год сократила потребление нефти на 70,5%

Украина за год сократила потребление нефти на 70,5%

Киев • УНН

 • 22119 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Украина в декабря 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года, то есть за год, сократила потребление нефти на 70,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

По данным Госстатистики, потребление сырой нефти, включая газовый конденсат, уменьшилось в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года на 70,5% — до 17,3 тыс. тонн. Также, за указанный период сократилось потребление моторного бензина (без учета объемов продаж населению через АЗС) — на 7% до 42,9 тыс. тонн.

В то же время, за указанный период, потребление каменного угля увеличилось на 12,5% — до 5,043 млн тонн, потребление природного газа выросло на 19,1% — до 4,968 млрд куб. м, потребление газойла (дизельное топливо) (без учета объемов продаж населению через АЗС) выросло на 5,3% до 257,2 тыс. тонн.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения АТО, по данным выборочного обследования и могут быть уточнены.

Напомним, запасы сырой нефти, включая газовый конденсат, в Украине за год сократились на 10,7% - до 102,2 тыс. тонн.

Украинские Национальные Новости

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