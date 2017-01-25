Запаси нафти в Україні за 2016 рік скоротилися на 10,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Запаси нафти сирої, включаючи газовий конденсат, в Україні за рік скоротилися на 10,7% — до 102,2 тис. тонн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними Держстатистики, станом на перше січня 2017 року у порівнянні з першим січнем 2016 року, тобто за рік, запаси нафти сирої, включаючи газовий конденсат, в Україні за рік скоротилися на 10,7% — до 102,2 тис. тонн
Водночас, за вказаний період також скоротилися запаси моторного бензину — на 16,9% до 160,9 тис. тонн, запаси газойлі (дизельне паливо) скоротилися на 33,6% — до 234,6 тис. тонн та запаси мазути топкові важкі скоротилися за рік на 15,7% — до 168,4 тис. тонн.
Додамо, що дані наведено за даними вибіркового обстеження, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та частини зони проведення АТО та можуть бути уточнені.
Як повідомляв УНН, запаси вугілля в Україні скоротилися протягом 2016 року на 34,6% — до 4,183 млн тонн.