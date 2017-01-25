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Запасы нефти в Украине за 2016 год сократились на 10,7%

Запасы нефти в Украине за 2016 год сократились на 10,7%

Киев • УНН

 • 10971 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Запасы сырой нефти, включая газовый конденсат, в Украине за год сократились на 10,7% - до 102,2 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

По данным Госстатистики, по состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2016 года, запасы сырой нефти, включая газовый конденсат, в Украине за год сократились на 10,7% — до 102,2 тыс. тонн

В то же время, за указанный период также сократились запасы моторного бензина — на 16,9% до 160,9 тыс. тонн, запасы газойла (дизельное топливо) сократились на 33,6% — до 234,6 тыс. тонн и запасы мазута сократились за год на 15,7% — до 168,4 тыс. тонн.

Добавим, что данные приведены согласно результатам выборочного обследования, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и части зоны проведения АТО и могут быть уточнены.

Как сообщал УНН, запасы угля в Украине сократились в течение 2016 года на 34,6% - до 4,183 млн тонн.

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