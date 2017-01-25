Запаси вугілля в Україні за 2016 рік скоротилися на 34,6%

За даними Держстатистики, станом на перше січня 2016 року в порівнянні з першим січнем 2015 року, запаси вугілля в Україні скоротилися на 34,6% — до 4,183 млн тонн.

Додамо, що дані наведено за даними вибіркового обстеження, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та частини зони проведення АТО та можуть бути уточнені.

Нагадаємо, 12 січня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час наради з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив, що на складах ТЕС і ТЕЦ на сьогодні накопичено 1,9 млн тонн вугілля.