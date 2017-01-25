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Запасы угля в Украине за 2016 сократились на 34,6%

Запасы угля в Украине за 2016 сократились на 34,6%

Киев • УНН

 • 7908 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Запасы угля в Украине сократились в течение 2016 года на 34,6% - до 4,183 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

По данным Госстатистики, по состоянию на 1 января 2016 года в сравнении с 1 января 2015 года, запасы угля в Украине сократились на 34,6% — до 4,183 млн тонн.

Добавим, что информация приведена согласно данным выборочного обследования, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и части зоны проведения АТО и может быть уточнена.

Напомним, 12 января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время совещания с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что на складах ТЭС и ТЭЦ на сегодня накоплено 1,9 млн тонн угля.

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