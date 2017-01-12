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ТЕС і ТЕЦ накопичили на складах 1,9 млн тонн вугілля - Міненерговугілля

ТЕС і ТЕЦ накопичили на складах 1,9 млн тонн вугілля - Міненерговугілля

Київ • УНН

 • 10367 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На складах ТЕС і ТЕЦ на сьогодні накопичено 1,9 млн тонн вугілля. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час наради з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

За словами І.Насалика, на сьогоднішній день на складах накопичено близько 1,9 млн тонн вугілля.

За інформацією міністра, упродовж 1-10 січня за температури -17-20 градусів спрацювання складів за 10 днів становило 1,7 тис. тонн або 0,1 складу. "Ситуація - повністю контрольована, жодних проблем немає", - наголосив він.

У свою чергу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман поставив завдання посилити роботу, зокрема щодо поглиблення співпраці з обленерго, модернізації мереж.

"Я хочу, щоб кожна людина мала гарантоване якісне постачання електроенергії в своїх будинках", - зауважив він.

У цьому контексті Глава Уряду підкреслив, що обсяги накопиченого вугілля не мають знижуватися. На його переконання, потрібно забезпечити 1,9-2 млн тонн вугілля як "той запас, що має бути нерухомий і в постійній наявності".

Як повідомляв УНН, імпорт вугілля Україні за 2016 рік обійшовся у 1,5 млрд дол.

Українські Національні Новини

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