ТЕС і ТЕЦ накопичили на складах 1,9 млн тонн вугілля - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На складах ТЕС і ТЕЦ на сьогодні накопичено 1,9 млн тонн вугілля. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час наради з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
За словами І.Насалика, на сьогоднішній день на складах накопичено близько 1,9 млн тонн вугілля.
За інформацією міністра, упродовж 1-10 січня за температури -17-20 градусів спрацювання складів за 10 днів становило 1,7 тис. тонн або 0,1 складу. "Ситуація - повністю контрольована, жодних проблем немає", - наголосив він.
У свою чергу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман поставив завдання посилити роботу, зокрема щодо поглиблення співпраці з обленерго, модернізації мереж.
"Я хочу, щоб кожна людина мала гарантоване якісне постачання електроенергії в своїх будинках", - зауважив він.
У цьому контексті Глава Уряду підкреслив, що обсяги накопиченого вугілля не мають знижуватися. На його переконання, потрібно забезпечити 1,9-2 млн тонн вугілля як "той запас, що має бути нерухомий і в постійній наявності".
Як повідомляв УНН, імпорт вугілля Україні за 2016 рік обійшовся у 1,5 млрд дол.