ТЭС и ТЭЦ накопили на складах 1,9 млн. тонн угля - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. На складах ТЭС и ТЭЦ на сегодня накоплено 1,9 млн. тонн угля. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время совещания с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
По словам И.Насалик, на сегодняшний день на складах накоплено около 1,9 млн. тонн угля.
По информации министра, в течение 1-10 января при температуре -17-20 градусов срабатывания складов за 10 дней составил 1,7 тыс. тонн или 0,1 состава. "Ситуация - полностью контролируемая, никаких проблем нет", - подчеркнул он.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поставил задачу усилить работу, в частности по углублению сотрудничества с облэнерго, модернизации сетей.
"Я хочу, чтобы каждый человек имел гарантированное качественное снабжение электроэнергией в своих домах", - отметил он.
В этом контексте Глава Правительства подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. По его убеждению, нужно обеспечить 1,9-2 млн тонн угля как "тот запас, который должен быть неподвижен и в постоянном наличии".
Как сообщал УНН, импорт угля Украине за 2016 год обошелся в 1,5 млрд. долл .