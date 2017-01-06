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Імпорт вугілля Україні за 2016 рік обійшовся у 1,5 млрд дол.

Імпорт вугілля Україні за 2016 рік обійшовся у 1,5 млрд дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Протягом 2016 року Україна імпортувала кам’яне вугілля та антрацит у грошовому вираженні на загальну суму 1,47 млрд дол., що на 9,8% менше від попереднього року. Про це йдеться в офіційних даних Державної фіскальної служби, передає УНН.

За інформацією ДФС, минулого року Україна закуповувала вугілля у Росії на загальну суму – 906,3 млн дол., США – на 212,1 млн дол., Канади – на 94,4 млн дол. та інших країн – на 254,3 млн дол.

Варто зазначити, відповідно до даних фіскальної служби, що минулого року Україна також експортувала вугілля на загальну суму 44,8 млн дол.

Нагадаємо, протягом 2015 року Україна закупила антрациту та кам’яного вугілля на загальну суму 1,63 млрд дол. США.

Українські Національні Новини

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