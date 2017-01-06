Импорт угля Украине за 2016 год обошелся в 1,5 млрд долл.

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. В течение 2016 года  Украина импортировала каменный уголь и антрацит в денежном выражении на общую сумму 1,47 млрд. долл., что на 9,8% меньше предыдущего года. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы, передает УНН.

По информации ГФС, в прошлом году Украина закупала уголь в России на общую сумму - 906,3 млн. долл., США - на 212,1 млн. долл., Канаде - на 94,4 млн. долл. и других стран - на 254,3 млн. долл.

Стоит отметить, согласно данным фискальной службы, в прошлом году Украина также экспортировала уголь на общую сумму 44,8 млн. долл.

Напомним, в течение 2015 года Украина закупила антрацита и каменного угля на общую сумму 1,63 млрд. долл. США.

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