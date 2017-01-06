Импорт угля Украине за 2016 год обошелся в 1,5 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В течение 2016 года Украина импортировала каменный уголь и антрацит в денежном выражении на общую сумму 1,47 млрд. долл., что на 9,8% меньше предыдущего года. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы, передает УНН.
По информации ГФС, в прошлом году Украина закупала уголь в России на общую сумму - 906,3 млн. долл., США - на 212,1 млн. долл., Канаде - на 94,4 млн. долл. и других стран - на 254,3 млн. долл.
Стоит отметить, согласно данным фискальной службы, в прошлом году Украина также экспортировала уголь на общую сумму 44,8 млн. долл.
Напомним, в течение 2015 года Украина закупила антрацита и каменного угля на общую сумму 1,63 млрд. долл. США.