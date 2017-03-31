Президент повідомив про збільшення грошової нагороди бійцям АТО з 1 квітня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. З 1 квітня додаткове до основного грошове забезпечення військових, які виконують бойові завдання в зоні АТО, становитиме 7,5 тисяч грн. Про це заявив Президент України на урочистій церемонії випуску слухачів Національного університету оборони ім.Івана Черняховського, передає кореспондент УНН.

“Після консультації з міністром оборони, з начальником Генерального штабу я прийняв рішення і доручив, щоби з 1 квітня підвищити розмір додаткової грошової винагороди за виконання завдань в зоні антитерористичної операції — збільшити її для осіб, які виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення, ми його збільшуємо ще на 1,5 тис. грн. В цілому додаткове грошове забезпечення буде складати 7,5 тис. грн”, — сказав П.Порошенко.

Він повідомив також, що для тих, хто виконує бойові завдання у другій лінії планується збільшення на 1,1 тис. грн і загальний обсяг доплати буде становити 3,5 тис. грн додатково.

Як повідомляв УНН, Президент протягом тижня нагородив близько 100 військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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