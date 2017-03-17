Президент цього тижня нагородив близько 100 військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Державними нагородами цього тижня Президент України Петро Порошенко відзначив близько 100 військовослужбовців ЗСУ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Цього тижня Президент України, верховний Головнокомандувач Збройних сил України відзначив державними нагородами близько 100 військовослужбовців ЗСУ, відомчими відзнаками Міністерства оборони і цінними подарунками нагороджено 525 офіцерів, сержантів і солдатів”, — сказав він.
Крім цього, за його словами, понад 400 учасників АТО отримали статус учасника бойових дій цього тижня. Загалом з початку проведення АТО державними нагородами України нагороджено 12 тис. 878 військовослужбовців і працівників ЗСУ, відзнаками Міністерства оборони 37 тис. 948 осіб, статус учасника бойових дій отримали 196 тис. 348 учасників АТО.
Нагадаємо, за даними Міноборони, з початку року контракт із ЗСУ уклали понад 6,7 тис. військових.