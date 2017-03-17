Президент на этой неделе наградил около 100 военнослужащих

"На этой неделе Президент Украины, верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил государственными наградами около 100 военнослужащих ВСУ, ведомственными знаками отличия Министерства обороны и ценными подарками награждены 525 офицеров, сержантов и солдат", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, более 400 участников АТО получили статус участника боевых действий на этой неделе. Всего с начала проведения АТО государственными наградами Украины награждены 12 тыс. 878 военнослужащих и работников ВСУ, отличиями Министерства обороны 37 тыс. 948 человек, статус участника боевых действий получили 196 тыс. 348 участников АТО.

Напомним, по данным Минобороны, с начала года контракт с ВСУ заключили более 6,7 тыс. военных .