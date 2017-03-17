Президент на этой неделе наградил около 100 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Государственными наградами на этой неделе Президент Украины Петр Порошенко отметил около 100 военнослужащих ВСУ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе Президент Украины, верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил государственными наградами около 100 военнослужащих ВСУ, ведомственными знаками отличия Министерства обороны и ценными подарками награждены 525 офицеров, сержантов и солдат", - сказал он.
Кроме этого, по его словам, более 400 участников АТО получили статус участника боевых действий на этой неделе. Всего с начала проведения АТО государственными наградами Украины награждены 12 тыс. 878 военнослужащих и работников ВСУ, отличиями Министерства обороны 37 тыс. 948 человек, статус участника боевых действий получили 196 тыс. 348 участников АТО.
Напомним, по данным Минобороны, с начала года контракт с ВСУ заключили более 6,7 тыс. военных .