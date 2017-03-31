Президент сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62313 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107386 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164935 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121073 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119367 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114026 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105245 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107293 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103753 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156684 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля

Президент сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля

Киев  •  УНН

 • 10409 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. С 1 апреля дополнительное к основному денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне АТО, составит 7,5 тыс. грн. Об этом заявил Президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.

"После консультации с министром обороны, с начальником Генерального штаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в зоне антитеррористической операции - увеличить ее для лиц, выполняющих задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы его увеличиваем еще на 1,5 тыс. грн. В целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. грн", - сказал П.Порошенко.

Он сообщил также, что для тех, кто выполняет боевые задачи во второй линии планируется увеличение на 1,1 тыс. грн и общий объем доплаты будет составлять 3,5 тыс. грн дополнительно.

Как сообщал УНН, Президент в течение недели наградил около 100 военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

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