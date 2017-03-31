Президент сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С 1 апреля дополнительное к основному денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне АТО, составит 7,5 тыс. грн. Об этом заявил Президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.
"После консультации с министром обороны, с начальником Генерального штаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в зоне антитеррористической операции - увеличить ее для лиц, выполняющих задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы его увеличиваем еще на 1,5 тыс. грн. В целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. грн", - сказал П.Порошенко.
Он сообщил также, что для тех, кто выполняет боевые задачи во второй линии планируется увеличение на 1,1 тыс. грн и общий объем доплаты будет составлять 3,5 тыс. грн дополнительно.
Как сообщал УНН, Президент в течение недели наградил около 100 военнослужащих.