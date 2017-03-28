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Посадовці скаржаться, що не можуть подати е-декларації через збої

Посадовці скаржаться, що не можуть подати е-декларації через збої

Київ • УНН

 • 20491 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений, передає УНН.

Державний секретар Мін’юсту Ганна Онищенко написала на своїй сторінці у Facebook, що протягом доби не може зайти в реєстр.

"Я вже добу (!!!) у різний час намагаюся хоча б потрапити в реєстр. Поки що жодного разу не вийшло. Виставляю останні підтвердження, зроблені о 4:54 і 5:07", - зазначила вона.

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив, що взагалі протягом трьох днів "не може зайти навіть у меню" сайту.

"Третя година ночі. Сайт НАЗК переповнений. Вже третю добу не можна зайти навіть в меню, не те що заповнити декларацію. Із ностальгією згадую стару паперову версію..." - наголосив він.

При цьому суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін запропонував запустили відповідний флешмоб.

"Приєднуйтесь до флешмобу #НАЗКвключисервер #неможуздатидекларацію. Шановні декларанти! Ми всі вже 5 добу намагаємося зайти на сайт НАЗК, щоб здати декларацію. І вже 5 добу ми всі не можемо це зробити. На гарячу лінію НАЗК додзвонитися неможливо, в ФБ представники НАЗК не відповідають. Але з 01.04 вони не упустять можливості залучати нас усіх до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації! Нам необхідно достукатися до них!" - зазначив він.

Наразі на офіційному сайті НАЗК вказано, що "Реєстр працює повільно", бо "наразі багато користувачів".

Нагадаємо, особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування мають подати щорічні електронні декларації за 2016 рік до 1 квітня цього року. Тобто, фактично залишається чотири дні до завершення другої хвилі е-декларування.

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