Чиновники жалуются, что не могут подать э-декларации из-за сбоев

ukru
08:46 • 36864 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 100186 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115869 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131030 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138791 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129739 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 120958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106857 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107774 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104005 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 108318 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 106119 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 109664 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 114598 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 111992 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 141716 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 176758 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 184787 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 180531 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 179253 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 124040 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133108 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 138963 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138339 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142372 просмотра
Актуальное
Чиновники жалуются, что не могут подать э-декларации из-за сбоев

Чиновники жалуются, что не могут подать э-декларации из-за сбоев

Киев • УНН

 • 20485 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До 1 мая продлен срок подачи е-деклараций для новых декларантов

Государственный секретарь Минюста Анна Онищенко написала на своей странице в Facebook, что в течение суток не может зайти в реестр.

"Я уже сутки (!!!) в разное время стараюсь хотя бы попасть в реестр. Пока ни разу не получилось. Выставляю последние подтверждение, сделанные в 4:54 и 5:07", - отметила она.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что вообще в течение трех дней "не может зайти даже в меню" сайта.

"Три часа ночи. Сайт НАПК переполнен. Уже третьи сутки нельзя зайти даже в меню, не только заполнить декларацию. С ностальгией вспоминаю старую бумажную версию..." - отметил он.

При этом судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин предложил запустить соответствующий флешмоб.

"Присоединяйтесь к флешмобу #НАЗКвключисервер #немогусдатьдекларацию. Уважаемые декларанты! Мы все уже 5 сутки пытаемся зайти на сайт НАПК, чтобы сдать декларацию. И уже 5 сутки мы все не можем это сделать. На горячую линию НАПК дозвониться невозможно, в ФБ представители НАПК не отвечают. Но с 01.04 они не упустят возможности привлекать нас всех к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации! Нам необходимо достучаться к ним!" - отметил он.

Сейчас на официальном сайте НАПК указано, что "Реестр работает медленно", ибо "пока много пользователей".

Напомним, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления должны подать ежегодные электронные декларации за 2016 год до 1 апреля этого года. То есть, фактически остается четыре дня до завершения второй волны е-декларирования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы