Чиновники жалуются, что не могут подать э-декларации из-за сбоев

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Государственный секретарь Минюста Анна Онищенко написала на своей странице в Facebook, что в течение суток не может зайти в реестр.

"Я уже сутки (!!!) в разное время стараюсь хотя бы попасть в реестр. Пока ни разу не получилось. Выставляю последние подтверждение, сделанные в 4:54 и 5:07", - отметила она.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что вообще в течение трех дней "не может зайти даже в меню" сайта.

"Три часа ночи. Сайт НАПК переполнен. Уже третьи сутки нельзя зайти даже в меню, не только заполнить декларацию. С ностальгией вспоминаю старую бумажную версию..." - отметил он.

При этом судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин предложил запустить соответствующий флешмоб.

"Присоединяйтесь к флешмобу #НАЗКвключисервер #немогусдатьдекларацию. Уважаемые декларанты! Мы все уже 5 сутки пытаемся зайти на сайт НАПК, чтобы сдать декларацию. И уже 5 сутки мы все не можем это сделать. На горячую линию НАПК дозвониться невозможно, в ФБ представители НАПК не отвечают. Но с 01.04 они не упустят возможности привлекать нас всех к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации! Нам необходимо достучаться к ним!" - отметил он.

Сейчас на официальном сайте НАПК указано, что "Реестр работает медленно", ибо "пока много пользователей".

Напомним, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления должны подать ежегодные электронные декларации за 2016 год до 1 апреля этого года. То есть, фактически остается четыре дня до завершения второй волны е-декларирования.