"Нафтогаз" знизив ціну на газ для промспоживачів на 10% з квітня

"У порівнянні із цінами на березень цього року, у квітні 2017 року ціни знижено на 10%", - йдеться у повідомленні.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з "Нафтогазом".

Так, "Нафтогаз України" запропонував на квітень ціну на газ на рівні 7,675 тис. грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у березні - 8,553 тис. грн) за умови попередньої оплати промспоживачам, які збираються купувати газ обсягом понад 50 тис. куб. м. в місяць та які не мають боргів перед компанією.

При цьому за умови оплати протягом або після вказаного періоду на березень ціна запропонована на рівні 8,516 тис. грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у лютому - 9,439 тис. грн).