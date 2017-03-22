"Нафтогаз" снизил цену на газ для промпотребителей на 10% с апреля

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 15023 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 63180 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111125 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126495 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135328 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127836 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119556 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106739 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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"Нафтогаз" снизил цену на газ для промпотребителей на 10% с апреля

"Нафтогаз" снизил цену на газ для промпотребителей на 10% с апреля

Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" предложила новые цены на газ для промышленных потребителей с 1 апреля 2017 года, снизив стоимость голубого топлива на 10%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"По сравнению с ценами на март этого года, в апреле 2017 года цены снижены на 10%", - говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

Так, "Нафтогаз Украины" предложил на апрель цену на газ на уровне 7,675 тыс. грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в марте - 8,553 тыс. грн) при условии предоплаты промпотребителям, которые собираются покупать газ объемом более 50 тыс. куб. м. в месяц и которые не имеют долгов перед компанией.

При этом при оплате в течение или после указанного периода на март цена предложена на уровне 8,516 тыс. Грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в феврале - 9,439 тыс. грн).

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