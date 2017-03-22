"Нафтогаз" снизил цену на газ для промпотребителей на 10% с апреля

"По сравнению с ценами на март этого года, в апреле 2017 года цены снижены на 10%", - говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

Так, "Нафтогаз Украины" предложил на апрель цену на газ на уровне 7,675 тыс. грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в марте - 8,553 тыс. грн) при условии предоплаты промпотребителям, которые собираются покупать газ объемом более 50 тыс. куб. м. в месяц и которые не имеют долгов перед компанией.

При этом при оплате в течение или после указанного периода на март цена предложена на уровне 8,516 тыс. Грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в феврале - 9,439 тыс. грн).