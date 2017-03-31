Завтра в Києві завершиться опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міська влада столиці прийняла рішення завершити поточний опалювальний сезон із 1 квітня. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Міська влада прийняла рішення завершити поточний опалювальний сезон із 1 квітня. Прогноз погоди, який ми отримали від Українського гідрометцентру свідчить про те, що з 1 квітня та в наступні дні середньодобова температура буде більше +8 градусів”, - йдеться в повідомленні.
В КМДА зазначили, що періодів різкого похолодання, що, наприклад, спостерігалися в березні, гідрометцентр не прогнозує.
“Ми отримали майже три тисячі звернень від киян, які просять вже вимкнути опалення, оскільки вартість цієї послуги — надзвичайно висока. Тому ми використовуємо кожну можливість для економії киян. Цього року опалювальний сезон завершиться ще раніше в порівнянні з попереднім роком”, — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Як повідомляв УНН, наступного тижня в Києві стартує VII Всеукраїнський фестиваль писанок.