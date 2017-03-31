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Наступного тижня в Києві стартує VII Всеукраїнський фестиваль писанок

Наступного тижня в Києві стартує VII Всеукраїнський фестиваль писанок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Із 8 квітня 2017 року в рамках великодніх святкувань у центрі столиці стартує VII Всеукраїнський фестиваль писанок, який охопить 3 локації: Софійську, Михайлівську площі та Володимирський проїзд. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Цього року на локаціях заходу буде представлено рекордне число писанок-мальованок — 585 одиниць.

Так, на Софійській площі презентують 374 роботи митців у напрямі “авторська писанка-мальованка”. На гостей також чекатиме Всеукраїнська колекція традиційних писанок, що представлятиме регіональні особливості країни. Колекція розташується на Софійській площі під шатрами та буде налічувати понад 50 000 писанок, виконаних митцями та дітьми з усієї України. Окрім того, в рамках проекту будуть представлені приватні колекції писанок видатних митців. Також на Софійській площі можна буде відвідати Музей із тематичними крижаними скульптурами та навчитися розписувати писанки в зоні майстер-класів. Триватиме Фестиваль на Софійській із 8 до 23 квітня.

На Володимирському проїзді презентують 100 писанок-мальованок, виконаних традиційними автентичними візерунками. Так, відвідувачі містечка зможуть завітати на Великодній ярмарок завдовжки 500 метрів, де можна буде придбати сувеніри, смаколики, великодню паску, поласувати різноманітними стравами. Захід на вказаній локації триватиме з 14 квітня до 13 травня.

Окрім того, 111 писанок-мальованок, авторами яких є діти, розмістяться на території дитячого містечка на Михайлівські площі. Місто дитячих розваг налічуватиме понад 10 атракцій: колесо огляду заввишки 16 метрів, київська карусель, писанковий лабіринт із яскравих мега-олівців, зона дитячих розваг і багато інших різноманітних активностей. Окрім того, вже традиційно на вказаній локації для Фестивалю збудують “Великодній тунель бажань”. Кожного року довжина тунелю зростає на метр. Цього року тунель сягатиме 22 метри в довжину. Зазначений захід триватиме з 15 квітня до 14 травня.

Нагадаємо, що завтра деякий громадський транспорт Києва змінить рух через фестиваль.

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