Завтра деякий громадський транспорт Києва змінить рух через фестиваль
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На час проведення фестивалю “Французька весна” в роботу деякого громадського транспорту буде внесено зміни. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
У зв’язку з проведенням 1 квітня на Софійській площі фестивалю “Французька весна” вносяться тимчасові зміни в роботу наземного громадського транспорту.
Так, 1 квітня з 18:00 до 23:00 буде організовано рух:
— тролейбусів маршруту №6 від Мінського масиву до ст.м.“Лук’янівська”;
— тролейбусів маршруту №16 та №18 від вул Академіка Щусєва та вул.Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
— автобусів маршрутів №№24 та №114 за схемою руху автобусів у робочі дні.
Як повідомляв УНН, у суботу 1 квітня рух усіх видів транспорту деякими вулицями в центральній частині Києва буде тимчасово заборонено.