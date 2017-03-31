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Завтра деякий громадський транспорт Києва змінить рух через фестиваль

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На час проведення фестивалю “Французька весна” в роботу деякого громадського транспорту буде внесено зміни. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

У зв’язку з проведенням 1 квітня на Софійській площі фестивалю “Французька весна” вносяться тимчасові зміни в роботу наземного громадського транспорту.

Так, 1 квітня з 18:00 до 23:00 буде організовано рух:

— тролейбусів маршруту №6 від Мінського масиву до ст.м.“Лук’янівська”;

— тролейбусів маршруту №16 та №18 від вул Академіка Щусєва та вул.Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

— автобусів маршрутів №№24 та №114 за схемою руху автобусів у робочі дні.

Як повідомляв УНН, у суботу 1 квітня рух усіх видів транспорту деякими вулицями в центральній частині Києва буде тимчасово заборонено.

Українські Національні Новини

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