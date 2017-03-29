Рух транспорту обмежать в центрі Києва в суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В суботу, 1 квітня, рух усіх видів транспорту деякими вулицями в центральній частині Києва буде тимчасово заборонено. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 1 квітня з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту в центральній частині столиці в зв’язку з проведенням фестивалю “Французька весна в Україні” на Софійській площі. Так, рух буде заборонено: вул. Малою Житомирською, Софійською, пров. Рильським, Володимирським проїздом і вул. Володимирською (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської). Підписане відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації № 286.
На час проведення заходу в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить через місце проведення Фестивалю, буде змінено.
Зазначимо, що 1 квітня рух транспорту на вул. Хрещатик з 19:00 до 22:00 буде дозволено.
Окрім того, в зв’язку з проведенням “Французької весни в Україні”, буде відключено зовнішнє освітлення на Софійській площі та вул. Володимирській із 20:00 31 березня до 01:00 1 квітня та з 20:00 до 22:00 1 квітня.
Нагадаємо, що зупинку столичного автобуса № 87 перейменували.