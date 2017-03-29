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Зупинку столичного автобуса №87 перейменували

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КИЇВ. 29 березня. УНН. З 29 березня 2017 року перейменовується зупинка автобусів №87 “Проспект Возз’єднання”, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київпастрансу”.

З 29 березня 2017 року перейменовується зупинка автобусів № 87 “Проспект Возз’єднання” (на вимогу) на "Проспект Соборності"(на вимогу) по вул.Івана Миколайчука в напрямку вул.Митрополита Андрея Шептицького.

Як повідомляв УНН, багатоповерхівка горіла в Шевченківському районі столиці.

Також нагадаємо, що через ремонт дороги на мосту Метро в столиці обмежать рух транспорту.

Рух транспорту обмежать в місці виконання робіт у напрямку руху з Броварського проспекту на Набережне шосе.

Так обмеження діятиме: з 21:00 31 березня до 18:00 1 квітня — в першій смузі руху та з 21:00 1 квітня до 18:00 2 квітня — в другій смузі руху.

Українські Національні Новини

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