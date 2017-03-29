Зупинку столичного автобуса №87 перейменували
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. З 29 березня 2017 року перейменовується зупинка автобусів №87 “Проспект Возз’єднання”, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київпастрансу”.
З 29 березня 2017 року перейменовується зупинка автобусів № 87 “Проспект Возз’єднання” (на вимогу) на "Проспект Соборності"(на вимогу) по вул.Івана Миколайчука в напрямку вул.Митрополита Андрея Шептицького.
Як повідомляв УНН, багатоповерхівка горіла в Шевченківському районі столиці.
Також нагадаємо, що через ремонт дороги на мосту Метро в столиці обмежать рух транспорту.
Рух транспорту обмежать в місці виконання робіт у напрямку руху з Броварського проспекту на Набережне шосе.
Так обмеження діятиме: з 21:00 31 березня до 18:00 1 квітня — в першій смузі руху та з 21:00 1 квітня до 18:00 2 квітня — в другій смузі руху.