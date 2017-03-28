Рух транспорту на мосту Метро у Києві частково обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Через ремонт дороги на мосту Метро в столиці обмежать рух транспорту, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Рух транспорту обмежать в місці виконання робіт у напрямку руху з Броварського проспекту на Набережне шосе.
“Так обмеження діятиме: з 21:00 31 березня до 18:00 1 квітня — в першій смузі руху та з 21:00 1 квітня до 18:00 2 квітня — в другій смузі руху”, — йдеться в повідомленні.
Водіїв закликали із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Як повідомляв УНН, у КМДА назвали вартість реконструкції фонтанів на Майдані Незалежності.