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Рух транспорту на мосту Метро у Києві частково обмежать

Рух транспорту на мосту Метро у Києві частково обмежать

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Через ремонт дороги на мосту Метро в столиці обмежать рух транспорту, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Рух транспорту обмежать в місці виконання робіт у напрямку руху з Броварського проспекту на Набережне шосе.

“Так обмеження діятиме: з 21:00 31 березня до 18:00 1 квітня — в першій смузі руху та з 21:00 1 квітня до 18:00 2 квітня — в другій смузі руху”, — йдеться в повідомленні.

Водіїв закликали із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляв УНН, у КМДА назвали вартість реконструкції фонтанів на Майдані Незалежності.

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