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У КМДА назвали вартість реконструкції фонтанів на Майдані Незалежності

У КМДА назвали вартість реконструкції фонтанів на Майдані Незалежності

Київ • УНН

 • 28660 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Вартість реконструкції “Великого фонтану” та “Малих фонтанів” на Майдані Незалежності у 2017 році становить 20 млн 32,5 тис. грн та 13 млн 582,6 тис. грн відповідно. Про це УНН повідомили в КМДА у відповідь на інформаційний запит.

“Кошторисна вартість реконструкції "Великого фонтану“ та "Малих фонтанів“ на Майдані Незалежності у 2017 році складає 20 032,5 та 13 582,6 тис. грн відповідно”, — йдеться у відповіді на запит.

Крім того, за повідомленням КМДА, в центрі столиці у 2017 році функціонуватимуть фонтани комунальної власності територіальної громади міста Києва, які перебувають на балансі СВКП “Київводфонд”: “Великий фонтан” та “Малі фонтани” на Майдані Незалежності (парна сторона), фонтани “Каскадний” та “Водяна Куля” на Майдані Незалежності (непарна сторона), фонтан “Хрещатик” на вул. Хрещатик, 25, фонтан “Каскадний” на вул. Васильківській, 119/121.

При цьому у КМДА не уточнили дату, коли саме в 2017 році буде запущено “Великий фонтан” та “Малі фонтани”.

Як повідомляв УНН, фонтани реконструюють на Майдані Незалежності в Києві.

Українські Національні Новини

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