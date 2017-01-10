Фонтани реконструюють на Майдані Незалежності в Києві

“Минулого року ми відновили роботу майже усіх знакових фонтанів столиці, в тому числі найвищого фонтану, що знаходиться на Русанівському каналі. Незавершеними залишилися два фонтанні комплекси — великі та малі чаші Хрещатику. Роботи з їх відновлення найбільш дороговартісні, оскільки вони найбільш пошкоджені під час буремних революційних часів. Ми плануємо відновити роботу фонтану в травні цього року. Вже розпочато демонтаж пошкоджених конструкцій, „Київводфонд“ працює над підготовкою детальної проектно-кошторисної документації, щоб визначити обсяги необхідного фінансування”, — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У відомстві нагадали, що під час Революції Гідності протягом 2013-2014 років конструкціям і обладнанню фонтанів було завдано значної шкоди, відключено від електро- та водопостачання, у зв’язку з чим їхню роботу було припинено.