Фонтаны реконструируют на Майдане Незалежности в Киеве

"В прошлом году мы возобновили работу почти всех знаковых фонтанов столицы, в том числе самого высокого фонтана, находящегося на Русановском канале. Незавершенными остались два фонтанных комплекса - большие и малые чаши Крещатике. Работы по их восстановлению наиболее дорогостоящие, поскольку они наиболее повреждены во время бурных революционных времен. Мы планируем возобновить работу фонтана в мае этого года. Уже начат демонтаж поврежденных конструкций, "Киевводфонд" работает над подготовкой детальной проектно-сметной документации, чтобы определить объемы необходимого финансирования", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В ведомстве напомнили, что во время Революции Достоинства в течение 2013-2014 годов конструкциям и оборудованию фонтанов был нанесен значительный ущерб, отключено от электро- и водоснабжения, в связи с чем их работа была прекращена.