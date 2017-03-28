В КГГА назвали стоимость реконструкции фонтанов на Майдане Независимости

"Сметная стоимость реконструкции "Большого фонтана" и "Малых фонтанов" на Майдане Независимости в 2017 году составляет 20 032,5 и 13 582,6 тыс. грн соответственно", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, по сообщению КГГА, в центре столицы в 2017 году будут функционировать фонтаны коммунальной собственности территориальной общины города Киева, которые находятся на балансе СВКП "Киевводфонд": "Большой фонтан" и "Малые фонтаны" на Майдане Независимости (четная сторона), фонтаны "Каскадный" и "Водяной Шар" на Майдане Независимости (нечетная сторона), фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25, фонтан "Каскадный" на ул. Васильковской, 119/121.

При этом в КГГА не уточнили дату, когда именно в 2017 году будет запущен "Большой фонтан" и "Малые фонтаны".

Как сообщал УНН, фонтаны реконструируют на Майдане Независимости в Киеве.