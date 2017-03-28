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Движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат

Движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат

Киев • УНН

 • 19197 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за ремонта дороги на мосту Метро в столице ограничат движение транспорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Движение транспорта ограничат в месте выполнения работ по направлению движения из Броварского проспекта на Набережное шоссе.

"Ограничение будет действовать: с 21:00 31 марта до 18:00 1 апреля - в первой полосе движения и с 21:00 1 апреля до 18:00 2 апреля - во второй полосе движения", - говорится в сообщении.

Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщал УНН, в КГГА назвали стоимость реконструкции фонтанов на Майдане Незалежности.

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