Движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за ремонта дороги на мосту Метро в столице ограничат движение транспорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Движение транспорта ограничат в месте выполнения работ по направлению движения из Броварского проспекта на Набережное шоссе.
"Ограничение будет действовать: с 21:00 31 марта до 18:00 1 апреля - в первой полосе движения и с 21:00 1 апреля до 18:00 2 апреля - во второй полосе движения", - говорится в сообщении.
Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как сообщал УНН, в КГГА назвали стоимость реконструкции фонтанов на Майдане Незалежности.