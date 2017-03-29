Багатоповерхівка горіла в Шевченківському районі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Рятувальники Києва загасили пожежу в багатоповерхівці у Шевченківському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Сьогодні, 29 березня, о 09 год. 00 хв. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Полтавська, 5.
По прибуттю на місце події пожежних підрозділів було встановлено, що у 5-поверховому житловому будинку на 3 поверсі у квартирі виникла пожежа на площі 20 кв.м.
Пожежу локалізовано о 09 год. 22 хв. та ліквідовано о 09 год. 32 хв.
Під час гасіння пожежі на безпечну відстань виведено 14 мешканців будинку.
Причина пожежі та збиток з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, масштабна пожежа сталась на ринку на Чернігівщині.