Багатоповерхівка горіла в Шевченківському районі столиці

ukru
27 березня, 18:53 • 77473 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 102984 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 116381 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124844 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 175648 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122371 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110524 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134233 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121376 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123457 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4 м/с
88 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

27 березня, 19:04 • 26256 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 27857 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 29761 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 38890 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 23648 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 77473 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129606 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 175648 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200571 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 86262 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116669 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142726 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132357 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162873 перегляди
Актуальне
Багатоповерхівка горіла в Шевченківському районі столиці

Багатоповерхівка горіла в Шевченківському районі столиці

Київ • УНН

 • 17745 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Рятувальники Києва загасили пожежу в багатоповерхівці у Шевченківському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Сьогодні, 29 березня, о 09 год. 00 хв. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Полтавська, 5.

По прибуттю на місце події пожежних підрозділів було встановлено, що у 5-поверховому житловому будинку на 3 поверсі у квартирі виникла пожежа на площі 20 кв.м.

Пожежу локалізовано о 09 год. 22 хв. та ліквідовано о 09 год. 32 хв.

Під час гасіння пожежі на безпечну відстань виведено 14 мешканців будинку.

Причина пожежі та збиток з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, масштабна пожежа сталась на ринку на Чернігівщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93