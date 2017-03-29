Многоэтажка горела в Шевченковском районе столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Спасатели Киева потушили пожар в многоэтажке в Шевченковском районе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ДСНС Киева.
Сегодня, 29 марта, в 09 час. 00 мин. к спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Киев, Шевченковский район, ул. Полтавская, 5.
По прибытию на место происшествия пожарных подразделений было установлено, что в 5-этажном жилом доме на 3 этаже в квартире возник пожар на площади 20 кв.м.
Пожар локализован в 09 час. 22 мин. и ликвидирован в 09 час. 32 мин.
Во время тушения пожара на безопасное расстояние выведено 14 жителей дома.
Причина пожара и ущерб выясняются.
Как сообщал УНН, крупный пожар произошел на рынке в Черниговской области.