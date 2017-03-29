Ринок горів на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Вчора, 28 березня, сталась пожежа на території "Комунального ринку" в Ніжині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Чернігівської області.
Так, 28 березня о 23:33, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території "Комунального ринку" по вул. Московській 5-б, що у райцентрі. Охоронець помітив вогонь всередині торгових споруд та негайно повідомив про подію рятувальників.
У зв'язку з пізнім виявленням та повідомленням про пожежу, на цей час вогнем було охоплено майже 400 кв.м. території. Всього на гасіння пожежі було задіяно 6 одиниць спеціальної техніки та 20 чоловік особового складу, з них від ДСНС України 4 одиниці спецтехніки та 16 чоловік особового складу. О 00:23 пожежа локалізована, а о 02:31 остаточно ліквідована.
Причина пожежі та завдані вогнем збитки наразі встановлюються. Жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, службою ДСНС за минулу добу врятовано шість осіб.