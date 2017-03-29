Службою ДСНС за минулу добу врятовано шість осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 296 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано шість осіб, 209 будівель та чотири одиниці автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано, всі евакуйовані жителі повернулись до міста.