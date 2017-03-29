Службою ДСНС за минулу добу врятовано шість осіб

У результаті вжитих заходів врятовано шість осіб, 209 будівель та чотири одиниці автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано, всі евакуйовані жителі повернулись до міста.