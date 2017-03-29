Службой ДСНС за минувшие сутки спасено шесть человек

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 74417 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 135303 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141653 просмотра

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11 марта, 14:12 • 131503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121780 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107010 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107848 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 296 выездов, передает УНН со ссылкой на ДСНС.

В результате принятых мер спасено шесть человек, 209 зданий и четыре единицы автотракторной техники.

Как сообщал УНН, пожаров на территории г.. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано, все эвакуированы жители вернулись в город.

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