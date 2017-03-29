Службой ДСНС за минувшие сутки спасено шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 296 выездов, передает УНН со ссылкой на ДСНС.
В результате принятых мер спасено шесть человек, 209 зданий и четыре единицы автотракторной техники.
Как сообщал УНН, пожаров на территории г.. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано, все эвакуированы жители вернулись в город.