Службой ДСНС за минувшие сутки спасено шесть человек

В результате принятых мер спасено шесть человек, 209 зданий и четыре единицы автотракторной техники.

Как сообщал УНН, пожаров на территории г.. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано, все эвакуированы жители вернулись в город.