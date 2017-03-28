Всі евакуйовані жителі Балаклії повернулися до міста
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано, всі евакуйовані жителі повернулись до міста. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Територію м. Балаклія та прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні відомства.
В ДСНС також зазначили, що з тимчасових евакуаційних пунктів до м. Балаклія переміщено всіх евакуйованих.
Зазначається, що з початку робіт всього було вилучено понад 1,4 тисячу вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що в Балаклії вже відновили теплопостачання та електропостачання.
Також нагадаємо, що потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Головний військовий прокурор А.Матіос повідомляв, що пожежа сталася внаслідок диверсії.