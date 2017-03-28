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Все эвакуированные жители Балаклеи вернулись в город

Все эвакуированные жители Балаклеи вернулись в город

Киев • УНН

 • 8877 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано, все эвакуированные жители вернулись в город. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Территорию м. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС также отметили, что из временных эвакуационных пунктов в г. Балаклея перемещено всех эвакуированных.

Отмечается, что с начала работ всего было изъято более 1,4 тысячи взрывоопасных предметов.

Напомним, что в Балаклее уже восстановили теплоснабжение и электроснабжение .

Также напомним, что мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Главный военный прокурор А.Матиос сообщал, что пожар произошел в результате диверсии .

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