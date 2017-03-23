Пожежа поблизу міста Балаклея сталася внаслідок диверсії - А.Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За результатами слідчих дій слідчо-прокурорської групи військовоі прокурори Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ у Ханківській області пожежа в в місті Балаклея сталася внаслідок диверсії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Анатолій Матіос, передає УНН.
“За попередніми даними (тепер вже результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської групи військовоі прокурори Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ у Ханківській області (які перебувають на місці подіі), внаслідок диверсії сьогодні вночі о 2 год. 46 хв. на декількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння ( танкові та артилерійські снаряди 125 та 152мм) поблизу міста Балаклея у Харківській області відбувся вибух (виникла пожежа), що спричинила детонацію боєприпасів”, — йдеться в повідомленні.
Загальна площа арсеналу — 368 га та 138 тисяч тон боєприпасів.
Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний семи кілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів .
Даних про людські жертви немає.
На місці подіі працює штаб у складі керівництва області та правоохоронних органів.
За вказівкою Міністра оборони з Києва вилетів борт з комісією під керівництвом заступника міністра оборони з озброєння Павловського.
З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та іх розліт організовано евакуацію місцевого населення з населених пунктів Вербовка та Яковенкове.
Вживаються всі можливі заходи для недопущення людських жертв, встановлення очевидців диверсії та огляду місця подіі.
На місце подіі прибула важка протипожежна бронетехніка Міноборони.
Готується до вильоту БПЛА для встановлення реальних обсягів уражених вибухами площ арсеналу.
Державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.