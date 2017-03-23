Пожар в городе Балакеи произошлел вследствие диверсии - А.Матиос

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КИЕВ. 23 марта. УНН. По результатам следственных действий следственно-прокурорской группы военных прокуроры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Ханкивський области пожар в городе Балаклея произошла вследствие диверсии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Анатолий Матиос, передает УНН.

"По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) следственно-прокурорской группы военной прокуроры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Ханкивський области (которые находятся на месте происшествия), в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа. 46 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов ", - говорится в сообщении.

Общая площадь арсенала - 368 га и 138 000 тонн боеприпасов.

От места детонации путем установления блокировки организовано условную семи километровую границу зоны опасности разлета боеприпасов.

Данных о человеческих жертвах нет.

На месте происшествия работает штаб в составе руководства области и правоохранительных органов.

По указанию Министра обороны из Киева вылетел борт с комиссией под руководством заместителя министра обороны по вооружению Павловского.

Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет организована эвакуация местного населения из населенных пунктов Вербовка и Яковенково.

Принимаем все возможные меры для недопущения человеческих жертв, установления очевидцев диверсии и осмотр места происшествия.

На место происшествия прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны.

Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала.

Государственной пограничной службой ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.

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