Пожар в городе Балакеи произошлел вследствие диверсии - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По результатам следственных действий следственно-прокурорской группы военных прокуроры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Ханкивський области пожар в городе Балаклея произошла вследствие диверсии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Анатолий Матиос, передает УНН.
"По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) следственно-прокурорской группы военной прокуроры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Ханкивський области (которые находятся на месте происшествия), в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа. 46 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекший детонацию боеприпасов ", - говорится в сообщении.
Общая площадь арсенала - 368 га и 138 000 тонн боеприпасов.
От места детонации путем установления блокировки организовано условную семи километровую границу зоны опасности разлета боеприпасов.
Данных о человеческих жертвах нет.
На месте происшествия работает штаб в составе руководства области и правоохранительных органов.
По указанию Министра обороны из Киева вылетел борт с комиссией под руководством заместителя министра обороны по вооружению Павловского.
Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет организована эвакуация местного населения из населенных пунктов Вербовка и Яковенково.
Принимаем все возможные меры для недопущения человеческих жертв, установления очевидцев диверсии и осмотр места происшествия.
На место происшествия прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны.
Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала.
Государственной пограничной службой ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.