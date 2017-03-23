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Потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У місті Балаклія Харківської області стався потужний вибух на військові базі, на якій розташований найбільший в Україні склад боєприпасів, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

“Сьогодні, 23 березня, о 2-45, на окремих площадках бази озброєння, що розташована у місті Балаклія Харківської області, розпочалася пожежа”, — йдеться в повідомленні.

Приймаються усі заходи щодо локалізації та гасіння пожежі на місці. Наразі причини події уточнюються. Розгорнуто штаб гасіння пожежі.

На місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що відбулося, вилетіла комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України.

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