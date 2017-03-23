Потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині

“Сьогодні, 23 березня, о 2-45, на окремих площадках бази озброєння, що розташована у місті Балаклія Харківської області, розпочалася пожежа”, — йдеться в повідомленні.

Приймаються усі заходи щодо локалізації та гасіння пожежі на місці. Наразі причини події уточнюються. Розгорнуто штаб гасіння пожежі.

На місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що відбулося, вилетіла комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України.