Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В городе Балаклея Харьковской области произошел мощный взрыв на военной базе, на которой расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов, передает УНН со ссылкой на пресс-слкжбу Министерства обороны здоровья.
"Сегодня, 23 марта, в 2-45, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар", - говорится в сообщении.
Принимаются все меры по локализации и тушения пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб пожаротушения.
На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.