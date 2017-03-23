Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области

"Сегодня, 23 марта, в 2-45, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар", - говорится в сообщении.

Принимаются все меры по локализации и тушения пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб пожаротушения.

На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.