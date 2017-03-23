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Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области

Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области

Киев • УНН

 • 43396 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В городе Балаклея Харьковской области произошел мощный взрыв на военной базе, на которой расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов, передает УНН со ссылкой на пресс-слкжбу Министерства обороны здоровья.

"Сегодня, 23 марта, в 2-45, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар", - говорится в сообщении.

Принимаются все меры по локализации и тушения пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб пожаротушения.

На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.

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