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Електропостачання відновили у Балаклії

Електропостачання відновили у Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Електропостачання відновили у Балаклії та прилеглих населених пунктів після надзвичайної ситуації, яка сталася 23 березня на складах боєприпасів у місті, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Відновлено енергопостачання міста Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС)", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Було евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.

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