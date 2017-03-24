Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Внаслідок вибухів на складах боєприпасів у Балаклії на Харківщині загинула жінка. Про це повідомив під час години запитань до уряду у ВР голова ДСНС України Микола Чечоткін, передає кореспондент УНН.
“Пізно ввечері внаслідок обстеження одного з будинків було знайдено загиблу жінку 1952 року народження”, — сказав він.
Він зазначив, що наразі визначається розмір збитків, завданих внаслідок вибухів на складах боєприпасів.
За його словами, для цього проводяться необхідні експертизи.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.