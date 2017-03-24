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В результате взрывов в Балаклее погибла женщина

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина

Киев • УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате взрывов на складах боеприпасов в Балаклее в Харьковской области погибла женщина. Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству в ВР глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

"Поздно вечером в результате обследования одного из домов была найдена погибшая женщина 1952 года рождения", - сказал он.

Он отметил, что сейчас определяется размер ущерба, причиненного в результате взрывов на складах боеприпасов.

По его словам, для этого проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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