В результате взрывов в Балаклее погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате взрывов на складах боеприпасов в Балаклее в Харьковской области погибла женщина. Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству в ВР глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.
"Поздно вечером в результате обследования одного из домов была найдена погибшая женщина 1952 года рождения", - сказал он.
Он отметил, что сейчас определяется размер ущерба, причиненного в результате взрывов на складах боеприпасов.
По его словам, для этого проводятся необходимые экспертизы.
Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.